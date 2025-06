Red Bull Tetris: aperte le iscrizioni alle qualificazioni italiane

In occasione del World Tetris Day hanno inizio le fasi di qualificazione italiane di Red Bull Tetris, il torneo globale aperto ai giocatori maggiorenni di tutti i livelli di abilità che culminerà nella finale mondiale di Dubai, dall’11 al 13 dicembre.

Per competere ufficialmente, i giocatori italiani dovranno visitare il sito ufficiale dell’iniziativa e seguire le istruzioni. I giocatori con i punteggi migliori verranno invitati a sfidarsi di persona su PC, in un formato 1 contro 1, durante la Finale Nazionale che si terrà in autunno e che offrirà al vincitore la possibilità di rappresentare il proprio paese a Dubai.

“Tetris unisce le persone da oltre 40 anni, creando legami tra generazioni grazie al suo gameplay senza tempo,” ha dichiarato Maya Rogers, Presidente e CEO di The Tetris Company. “La collaborazione con Red Bull per dare vita a una competizione globale rappresenta un nuovo ed entusiasmante capitolo per noi — un modo per celebrare l’energia, la creatività e la comunità che entrambi i nostri brand ispirano. In Tetris, ci impegniamo per far evolvere il modo in cui le persone vivono il gioco, e questo torneo rappresenta un ulteriore passo significativo per continuare a condividere la gioia di Tetris con il mondo.”