Ecco The CUBE, un FPS-MMO-RPG nell'universo di Atomic Heart

Mundfish, lo studio di sviluppo russo cipriota autore di Atomic Heart, ha annunciato The CUBE. Si tratta di un nuovo sparatutto in prima persona multiplayer con elementi RPG.

Come facilmente intuibile dalla direzione artistica, il gioco è ambientato nello stesso universo di Atomic Heart. Diversi anni dopo gli eventi di quel gioco, infatti, il mondo deve fare i conti con una nuova minaccia: una misteriosa struttura gigante levitante nota come il Cubo è diventata l’epicentro di fenomeni sempre più pericolosi e, per salvare l’umanità, i giocatori devono immergersi nei suoi segreti e sopravvivere. In superficie, è un oggetto geometricamente perfetto, ma in realtà è un luogo anomalo e mutevole, brulicante di nemici feroci. Ma la cosa più terrificante di tutte è l’equazione nascosta al centro del Cubo. Decifrare l’equazione può salvare l’umanità; fallire significa l’estinzione.

“Noi di Mundfish siamo stati i primi nel settore a implementare una tecnologia che permette a migliaia di oggetti di muoversi e ruotare simultaneamente su vaste aree di terreno, online e in tempo reale. Nessun altro gioco ha mai fatto una cosa del genere prima“, ha dichiarato Robert Bagratuni, fondatore e CEO di Mundfish. “Questo è stato possibile grazie al nostro innovativo sistema proprietario di split-rendering, che ridefinisce il modo in cui il movimento viene gestito negli ambienti interattivi. La tecnologia offre le massime prestazioni anche sotto carichi estremi. In The CUBE, fisica, balistica e gravità sembrano completamente naturali, ma sotto il cofano, è alimentato dalla scienza missilistica. Il sistema consente transizioni fluide, tracciamento preciso degli oggetti e multiplayer sincronizzato in un mondo vivo e in continua evoluzione. È una vera svolta tecnologica“.

The CUBE è in lavorazione per PC (Steam) e console. Non è stata annunciata la data di uscita.