Mundfish annuncia Atomic Heart 2

Non solo The CUBE, nel futuro di Mundfish c’è anche Atomic Heart 2. Lo studio di sviluppo ha infatti annunciato il sequel dello sparatutto retrofuturistico ambientato in una distopia in cui scienza e tecnologia hanno trasformato l’Unione Sovietica, e dunque il mondo.

“Sin dal lancio dell’Atomic Heart originale, siamo rimasti sbalorditi dal supporto incrollabile e dall’entusiasmo della nostra base di giocatori. Quando abbiamo iniziato a creare l’Atomic Universe, non avremmo mai immaginato che la community avrebbe risposto con una passione così incredibile“, ha dichiarato Robert Bagratuni, fondatore e CEO di Mundfish e Game Director di Atomic Heart 2. “È stato difficile tenere nascosto questo annuncio per così tanto tempo, ma oggi, al Summer Game Fest, siamo incredibilmente felici di annunciare finalmente e ufficialmente che Atomic Heart 2 sta arrivando, ed è più grande e audace dell’originale“.

Questo sequel seguirà gli eventi del suo diretto predecessore, trasportando i giocatori in un mondo sull’orlo del collasso. Starà a noi impedire che ciò avvenga, ma attenzione, perché la verità nasconde segreti ancora più profondi.

Atomic Heart 2 uscirà prossimamente su PC (Steam) e console.