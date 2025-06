SEGA ha annunciato che il titolo ufficiale di Project Century è Stranger Than Heaven. Si tratta del nuovo videogioco in lavorazione presso Ryu Ga Gotoku Studio, il team che ha dato i natali alle serie di Yakuza, Like a Dragon e Virtua Fighter.

Purtroppo, al di là di un nuovo trailer, non sono stati diffusi ulteriori dettagli su questo progetto. Per questo non conosciamo ancora né le piattaforme di riferimento, né la finestra di lancio.