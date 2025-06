Indiana Jones e l'Antico Cerchio: ecco il DLC L'Ordine dei Giganti

Bethesda e MachineGames hanno presentato L’Ordine dei Giganti, un DLC di Indiana Jones e l’Antico Cerchio in uscita su PC e console sul finire dell’estate.

Questo nuovo capitolo della storia porta Indiana Jones per le antiche strade di Roma, dove le catacombe dimenticate si trasformano in qualcosa di molto più sinistro. Indy deve superare in astuzia una pericolosa setta e risolvere rompicapi ideati dagli imperatori del passato per scoprire l’oscura eredità dei giganti nefilim. L’Ordine dei Giganti porta Indiana Jones oltre le mura della Città del Vaticano, in una nuova area aperta della città di Roma.

Avremo modo di avventurarci tra le rovine del Colosseo e attraversare gli immacolati Giardini Vaticani, ma il mistero ci condurrà anche nell’antico sistema fognario romano, la Cloaca Massima, e ancora più in profondità, in cripte inquietanti che nascondono segreti sepolti da secoli.

L’Ordine dei Giganti sarà disponibile dal 4 settembre su PC, PS5 e Xbox Series X|S come parte della Premium Edition di Indiana Jones e l’Antico Cerchio.