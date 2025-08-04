THQ Nordic annuncia Darksiders 4 per PC e console

THQ Nordic ha presentato Darksiders 4, il prossimo videogioco della serie nata negli studi di Vigil Games e dal terzo capitolo nelle mani di Gunfire Games.
Il breve teaser trailer mostra tutti e quattro i Cavalieri dell’Apocalisse, guidati da Guerra, che si preparano a sfidare il Concilio dopo che questo ha cospirato per scatenare l’Apocalisse e annientare la razza umana. Non si conoscono molti dettagli, per ora, se non che potremo controllare ognuno dei quattro cavalieri, ciascuno dei quali dotato di armi e stili di combattimento univoci.
L’action adventure sarà disponibile prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.
