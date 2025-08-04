Gothic Remake in uscita nel 2026, demo disponibile

THQ Nordic ha annunciato che il remake di Gothic vedrà la luce del sole all’inizio del 2026. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer.

Il remake in sviluppo presso Alkimia Interactive viene definito un rifacimento fedele all’originale che ne mantiene lo spirito di esplorazione e i sistemi di progressione senza modificarne l’approccio. L’esperienza dovrebbe essere rimasta intatta, almeno stando alle parole di publisher e sviluppatori, ma sono state aggiornate le missioni e le routine dei PNG, mentre sono state aggiunte nuove abilità di movimento accanto a un sistema di combattimento rinnovato.

Infine, viene fatto sapere che la demo di Gothic Remake è ora disponibile non solo su PC (via Steam), ma per la prima volta anche su PS5 e Xbox Series X|S.