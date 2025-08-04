Annunciato Sacred 2 Remaster per PC e console

A sorpresa, THQ Nordic ha annunciato Sacred 2 Remaster, la riedizione riveduta e corretta dell’action RPG di stampo hack & slash pubblicato originariamente nel 2008.

Questa nuova versione presenterà un’interfaccia rimodernata e il pieno supporto ai controller, nonché migliorie a texture, effetti d’illuminazione e distanza di visuale. Saranno inclusi tutti i contenuti aggiuntivi, nonché alcuni aggiustamenti a lungo richiesti dalla community.

Sacred 2 Remaster è sviluppato da SparklingBit e vedrà la luce prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Precisiamo, infine, che soltanto la versione PC supporterà il multiplayer.