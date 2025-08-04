Fatekeeper è un nuovo action RPG che si rifà a Dark Messiah

THQ Nordic e Paraglacial hanno annunciato Fatekeeper, un nuovo action RPG che strizza l’occhio al vecchio Dark Messiah of Might and Magic, sia per quanto riguarda alcune scelte stilistiche, sia per il suo approccio al combattimento.

Fatekeeper viene descritto come un videogioco con un percorso narrativo preciso e un mondo tutto da esplorare. Da antichi campi di battaglia, gigantesche caverne sotterranee e placide foreste, passando per santuari diroccati e dimenticati dal tempo, ogni zona ripagherà la curiosità con storie nascoste, reliquie abbandonate e incontri inaspettati.

Avremo modo di affrontare un’ampia varietà di nemici in scontri corpo a corpo dinamici, con la possibilità di lanciare incantesimi e la necessità di adattare il proprio approccio sul momento. Inoltre, Fatekeeper proporrà un sistema di progressione che non si limita alle semplici statistiche, permettendo ai giocatori di sviluppare e migliorare il proprio personaggio con scelte d’impatto tra stili di combattimento, attributi e scuole di magia.

Fatekeeper verrà pubblicato su PC tramite Steam nel corso del prossimo inverno. Inizialmente sarà disponibile nel programma di Accesso Anticipato.