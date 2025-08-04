Guilty Gear Strive: in arrivo Lucy di Cyberpunk Edgerunners

Arc System Works ha annunciato la data di uscita del DLC che introdurrà Lucy di Cyberpunk Edgerunners nel roster di Guilty Gear Strive.

La giovane netrunner dai capelli color pastello e l’atteggiamento gelido brandisce un monofilo, un’arma cibernetica simile a una frusta in grado di bloccare e smembrare i nemici. Anche l’agilità e le abilità di hacking fanno parte del suo arsenale.

Lucy è il quarto e ultimo personaggio del Season Pass 4 di Guilty Gear Strive: sarà disponibile dal 21 agosto su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S.