Street Fighter 6: C. Viper arriverà in autunno

Capcom ha presentato C. Viper, il prossimo personaggio che si unirà al roster di Street Fighter 6.
Per l’occasione è stato diffuso un teaser trailer che mostra C. Viper analizzare l’ologramma di M. Bison per determinare la sua prossima mossa e fermarlo prima che possa iniziare a fare del male. Segnaliamo che questo personaggio sarà disponibile su tutte le piattaforme nel corso del prossimo autunno.
Nel frattempo, vi ricordiamo che oggi sarà disponibile Sagat, l’imperatore della Muay Thai.
Articolo precedente
Articolo successivo