Lyrical Media fonda il publisher Lyrical Games

La società di produzione cinematografica Lyrical Media ha fondato la nuova etichetta di publishing Lyrical Games, così da avventurarsi anche nel mondo dei videogiochi.

“Fin dall’inizio, Lyrical Media si è posta l’obiettivo di essere un punto di riferimento per storie straordinarie, indipendentemente dal mezzo utilizzato“, ha dichiarato Alexander Black, fondatore e CEO di Lyrical Media. “Vogliamo dare potere ai creatori di videogiochi più appassionati, colmando il divario tra la loro arte e i giocatori che ne saranno entusiasti. Lyrical Games ha l’esperienza necessaria per sapere che non siamo nulla senza i nostri partner e la loro visione“.

Guidata da Blake Rochkind, precedentemente manager di Private Division sotto la gestione di Take-Two Interactive, questa etichetta ha già tre videogiochi in produzione. Tra questi, troviamo anche il prossimo progetto di Blackbird Interactive (Homeworld 3, Hardspace: Shipbreaker), il cui annuncio è previsto a breve. Assieme a Rochkind troviamo Roger Kurtz, ench’egli ex di Private Division, e un team formato da veterani con esperienza decennale nel settore dei videogiochi.