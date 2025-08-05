MARVEL Tokon: Fighting Souls, annunciata la closed beta su PS5

Sony e Arc System Works hanno annunciato le date della closed beta di MARVEL Tokon: Fighting Souls, la quale però si terrà solo su PS5.
La beta permetterà di provare sei personaggi e includerà i match online, la modalità spettatore, il tutorial di addestramento e altre funzionalità ancora non annunciate. La sessione partirà il 5 settembre per concludersi il successivo 7 settembre.
Per provare a partecipare alla closed beta di MARVEL Tokon: Fighting Souls bisogna dirigersi sulla pagina del prodotto presente sul sito PlayStation e registrarsi con il proprio account PSN compilando l’apposito modulo.
Articolo precedente
Articolo successivo