Annunciato The Guild - Europa 1410, in arrivo su PC

THQ Nordic ha presentato The Guild – Europa 1410, il prossimo capitolo della serie di gestionali a sfondo commerciale in arrivo su PC.
Sviluppato da Ashborne Games, lo studio che ha dato i natali all’ottimo Last Train Home, The Guild – Europa 1410 ci metterà alla guida di una dinastia emergente che, partendo da una semplice attività commerciale, dovrà estendere la sua influenza e far crescere l’impresa per garantire stabilità alla famiglia. Non solo commercio, però: sarà possibile vivere la vita di un fuorilegge assaltando carrozze, per svaligiare gli edifici, oppure mandare i propri sgherri a borseggiare ignari cittadini o rapirli per chiedere un riscatto.
Sarà inoltre necessario impegnarsi nel panorama politico cittadino per far sì che la legge favorisca sempre la propria dinastia, sfruttando la popolarità, la corruzione o il ricatto per scalare la società e assicurarsi un posto tra le cariche più alte del municipio.
The Guild – Europa 1410 sarà disponibile nel corso del 2026 su PC tramite Steam.