Formula Legends in uscita su PC e console a settembre

Lo studio italiano 3DClouds ha annunciato la data di uscita di Formula Legends, il videogioco di corse sim-cade che si ispira alla Formula 1 senza però sfruttarne la licenza ufficiale.
Il videogioco presenta varie opzioni per personalizzare la propria esperienza di gioco, così da influenzare il degrado delle gomme, il consumo di carburante, l’evoluzione dell’asfalto, condizioni meteorologiche mutevoli e simulazione dei danni.
Formula Legends includerà 14 circuiti ispirati a tracciati iconici, una modalità Storia per rivivere i momenti più memorabili della Formula racing, modalità Time Attack, 16 modelli di vetture appartenenti a diverse epoche storiche, e molto altro. Il gioco verrà pubblicato su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch il prossimo 18 settembre. Inoltre, è già disponibile una nuova demo su tutte le piattaforme tranne Nintendo Switch. Qui verrà pubblicata il prossimo 14 agosto.