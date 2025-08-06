Hell is Us riceverà una nuova demo a breve

Nacon e Rogue Factor hanno fatto sapere che pubblicheranno a breve una nuova demo di Hell is Us, questa volta non soltanto su PC, ma anche su PS5 e Xbox Series X|S.
Il dimostrativo sarà disponibile su tutte le piattaforme a partire dal 12 agosto. Gli sviluppatori fanno sapere che si tratterà di una demo più rifinita rispetto a quella pubblicata a giugno sul solo PC, in grado di girare a 60 FPS anche su console.
Ricordiamo che Hell is Us verrà pubblicato il 4 settembre. Per saperne di più su questo particolare action adventure, vi invitiamo a leggere la nostra anteprima.
