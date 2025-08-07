PlayStation 5 ha venduto oltre 80 milioni di unità

In occasione della presentazione dei risultati economici relativi all’ultimo trimestre fiscale, Sony ha fatto sapere che le vendite complessive di PlayStation 5 ammontano a 80,3 milioni di unità. Di queste, 2,5 milioni di console sono state vendute nel trimestre che va da aprile a giugno scorsi, con 100 mila console vendute in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.
Sony ha inoltre fatto sapere che il PlayStation Network conta 123 milioni di utenti attivi mensili, con una crescita di 7 milioni su base annua. Mentre il totale di software per PS4 e PS5 venduto nel trimestre preso in esame ammonta a 65,9 milioni di unità, di cui 6,9 milioni sono videogiochi first party. Infine, le vendite digitali coprono l’83% del totale.
Articolo precedente
Articolo successivo