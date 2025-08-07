Metal Eden ha una nuova data di uscita, in arrivo a settembre

Reikon Games ha annunciato la nuova data di uscita di Metal Eden, lo sparatutto in prima persona ad ambientazione fantascientifica che venne rinviato lo scorso aprile.
Metal Eden ci invita a intraprendere un viaggio nel cuore del pianeta Moebius, dove i resti dell’umanità sono intrappolati in nuclei in decomposizione e la protagonista ASKA potrebbe essere la chiave per la loro sopravvivenza. Il suo passato nascosto inizia a svelarsi mentre affronta l’eredità della Bomba dell’Erosione e la sua stessa trasformazione da essere umano in arma.
Metal Eden sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 2 settembre.
