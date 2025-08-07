RedOctane Games è stata rifondata sotto Embracer Freemode

A distanza di circa quindici anni dalla sua chiusura, ecco che RedOctane Games è rinata dalle ceneri grazie a Embracer Freemode.

Questa nuova realtà è guidata da Simon Ebejer, ex studio head di Vicasiour Visions, il quale partecipò allo sviluppo di varie incarnazioni della serie Guitar Hero. Inoltre, tra i membri del team troviamo anche Charles e Kai Huang, ossia i creatori del primo Guitar Hero. I due fratelli faranno parte dello studio nelle vesti di consulenti. Lo scopo di RedOctane Games è quello di infondere nuova linfa vitale ai rhythm game.

“I rhythm game non sono solo molto di più del gameplay: sono una questione di sensazioni, fluidità e connessione con la musica“, ha dichiarato Simon Ebejer. “RedOctane Games è il nostro modo di restituire qualcosa a un genere che per noi significa così tanto, spingendolo verso nuove ed entusiasmanti direzioni“.

RedOctane Games sta lavorando al suo primo videogioco, che verrà annunciato prossimamente.