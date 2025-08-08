Contraband: lavori sospesi per il videogioco di Avalanche e Xbox

Annunciato nell’estate del 2021 e successivamente scomparso dai radar, Contraband potrebbe non vedere mai la luce del sole. Avalance Studios ha infatti interrotto lo sviluppo di questo videogioco cooperativo prodotto da Microsoft tramite Xbox Game Studios.

“Nel corso degli ultimi anni, Avalanche Studios Group e Xbox Game Studios Publishing hanno lavorato assieme su Contraband“, si legge in una nota pubblicata sul sito web dello studio. “Lo sviluppo attivo è ora interrotto mentre valutiamo il futuro del progetto. Siamo grati per l’entusiasmo che abbiamo riscontrato nella community sin dall’annuncio e vi aggiorneremo sui prossimi sviluppi il prima possibile“.

La notizia arriva a poche settimane di distanza dalla cancellazione di vari progetti all’interno di Xbox, da Everwild a Perfect Dark, con il conseguente licenziamento di un numero imprecisato di dipendenti.