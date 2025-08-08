Heretic + Hexen: pubblicato a sorpresa il pacchetto di remaster

Bethesda ha pubblicato a sorpresa Heretic + Hexen, un pacchetto realizzato da Nightdive Studios e id Software che include le versioni rimasterizzate dei due classici sparatutto in soggettiva realizzati originariamente da Raven Software.

Questa riedizione supporta il rendering in multithreading che supporta risoluzioni fino a 4K e 120 FPS, supporta i controller moderni, mentre include varie opzioni di accessibilità, tra cui interfaccia aggiornata, leggibilità migliorata, regolazione contrasto ed effetti su schermo e funzioni di narrazione del testo. Vi è inoltre il pieno supporto alle mod create dalla community grazie a un browser interno alla raccolta.

Non è tutto, però, giacché accanto a tutti i contenuti dei due videogiochi originali, compresi gli episodi aggiuntivi, sono stati realizzati due episodi inediti come frutto di una collaborazione tra id Software e Nightdive Studios: si tratta di Heretic: Faith Renewed ed Hexen: Vestiges of Grandeur. In totale, la raccolta contiene 117 mappe per la campagna e 120 mappe per il multiplayer deathmatch.

Heretic + Hexen è ora disponibile su PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X|S e Nintendo Switch.