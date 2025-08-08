Digital Foundry si separa da Ziff Davis e diventa indipendente

Attraverso un video diffuso nelle scorse ore, lo staff di Digital Foundry ha annunciato la separazione da IGN Entertainment e dunque dal gruppo Ziff Davis.
IGN Entertainment acquisì il 50% delle quote di Digital Foundry nel maggio del 2024, quando il gruppo acquisì Gamer Network, ossia il gruppo editoriale che possedeva Eurogamer, GamesIndustry, Rock Paper Shotgun e altre testate videoludiche britanniche. Ora Richard Leadbetter, il fondatore del canale specializzato in analisi tecniche, ha fatto sapere di essere tornato in possesso di quelle quote tramite una trattativa definita amichevole dallo staff di Digital Foundry. La transazione è stata facilitata dall’intervento di Rupert Loman-West, il fondatore di Gamer Network e attuale presidente di Hookshot Media (editore di Nintendo Life, Push Square, Pure Xbox, Time Extension).
Nel delineare il futuro del canale, John Linneman di Digital Foundry ha spiegato che d’ora in avanti lo staff agirà in completa autonomia e indipendenza. Inoltre, in futuro verranno prodotte più analisi dedicate al retrogaming, mentre verrà aperto un sito web dedicato alla testata.