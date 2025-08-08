DOOM: The Dark Ages si aggiorna introducendo il Ripatorium

In concomitanza con la QuakeCon 2025, Bethesda e id Software hanno pubblicato un nuovo aggiornamento gratuito di DOOM: The Dark Ages che introduce una modalità di gioco inedita: il Ripatorium.

Il Ripatorium è sostanzialmente un’arena infinita che offre ondate di nemici e sfide con limiti di tempo, che mette il giocatore nei panni di un combat designer grazie agli strumenti di personalizzazione dell’esperienza. È possibile scegliere l’arena, il sottofondo musicale, contro quali e quanti demoni combattere, il numero di ondate, il livello di difficoltà generale e il limite di tempo entro cui completare l’arena. Inoltre, gli sviluppatori non escludono la pubblicazione di ulteriori aggiornamenti che vada ad ampliare i contenuti del Ripatorium.

L’aggiornamento ha poi apportato diverse modifiche alla campagna single player, modificando la velocità di cambio arma, ribilanciando gli atti 2 e 3, e molto altro ancora.

Ricordiamo che DOOM: The Dark Ages è disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Qui trovate la nostra recensione firmata da Danilo Dellafrana.