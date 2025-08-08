Citizen Pain è un action fantasy in arrivo su PC entro fine anno

Lo sviluppatore italiano Alessandro Capriolo ha presentato Citizen Pain, un nuovo action fantasy con visuale in prima persona che debutterà su PC entro fine anno. Capriolo è uno sviluppatore di videogiochi con base nei Paesi Bassi, dove lavora tra i ranghi di Nixxes Software. Qui ha contribuito allo sviluppo di titoli del calibro di Spider-Man Remastered, Ratchet & Clank: Rift Apart ed Helldivers II. Tuttavia questo è il suo primo progetto da sviluppatore indipendente.
Il gioco viene descritto dal singolo sviluppatore come “un action incentrato sui combattimenti corpo a corpo ispirato ai classici del passato“. Sviluppato usando l’Unreal Engine 5, Citizen Pain metterà i giocatori nei panni della giovane guerriera Catherina, impegnata in una disperata missione per sfidare il tirannico Re dei Non-morti. Catherina si ritrova così a scontrarsi con cavalieri corrotti, attraversando terre maledette per confrontarsi con l’anima di un mondo morente.
Citizen Pain promette di offrire un’ampia varietà di nemici e di boss di fine livello, ognuno dei quali con tratti distintivi e stili di combattimento unici, da abbattere attraverso un sistema di combattimento all’arma bianca in prima persona che Capriolo definisce brutale.
Citizen Pain sarà disponibile su PC tramite Steam nel corso del quarto trimestre del 2025.