Bithell Games licenzia la maggior parte dei suoi dipendenti

Mike Bithell, fondatore di Bithell Games, ha annunciato il licenziamento di undici dipendenti. Viene specificato che ciò costituisce la maggior parte dei suoi dipendenti.

Tramite un comunicato diffuso via social, Bithell spiega che questa decisione è stata presa dopo che lo studio non è riuscito a ottenere finanziamenti per il suo prossimo progetto su larga scala. “Fortunatamente siamo riusciti a comunicare questa situazione in anticipo e a collaborare con il personale interessato per agevolare il più possibile i licenziamenti tramite indennità di buonuscita,” si legge nel comunicato. “È importante sottolineare che si tratta di un team incredibile, composto da persone dal talento eccezionale.”

Bithell Games è noto principalmente per Thomas Was Alone e per alcuni videogiochi su licenza, tra cui John Wick Hex e il recente TRON: Catalyst.