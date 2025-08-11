Rod Fergusson lascia Blizzard Entertainment dopo cinque anni

Dopo aver trascorso cinque anni nell’organico di Blizzard Entertainment, Rod Fergusson ha annunciato di aver lasciato lo studio californiano. Fergusson era entrato a far parte di Blizzard nel 2020, venendo nominato general manager del franchise di Diablo.

“Dopo cinque anni passati a guidare il franchise di Diablo con quattro grandi lanci, è giunto il momento per me di lasciare Blizzard/Microsoft, spada in pugno, e vedere cosa mi riserva il futuro,” ha dichiarato con un messaggio diffuso via social. “I team sono pronti per il successo, con un’entusiasmante serie di pubblicazioni in vista. Sono incredibilmente orgoglioso di ciò che abbiamo costruito insieme e non vedo l’ora di scoprire cosa riserva il futuro per Diablo e per me.”

Durante il suo periodo alla guida del franchise, Blizzard ha pubblicato Diablo II: Resurrected, lo spin-off mobile Diablo Immortal realizzato in collaborazione con NetEase, Diablo IV e la sua espansione Vessel of Hatred. In passato, Rod Fergusson è stato associato alla serie Gears of War, avendo partecipato allo sviluppo di gran parte dei titoli della serie.