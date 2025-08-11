Light of Motiram: Tencent modifica la pagina Steam dopo la denuncia di Sony

All’indomani della denuncia da parte di Sony per presunte violazioni di copyright, Tencent ha modificato la pagina Steam di Light of Motiram rimuovendo tutti quegli elementi che possano associare quest’ultimo al franchise di Horizon.

Come riportato su SteamDB, nei giorni scorsi sono stati rimossi vari screenshot e trailer, mentre è stata modificata la descrizione del prodotto, che ora recita: “Sfrutta al meglio tutto ciò che ti circonda per sopravvivere e affrontare boss formidabili: ogni passo è irto di pericoli e richiede coraggio. Solo superando le sfide della sopravvivenza potrai ritagliarti un posto in questa terra spietata.” Nello specifico, non si fa più riferimento a un “mondo invaso da macchine colossali“, probabilmente per proteggersi da ulteriori azioni legali da parte di Sony.

Infine, è stata modificata la data di uscita, ora fissata addirittura al quarto trimestre del 2027. Ammesso che veda effettivamente la luce.