Nexon e LoreVault annunciano Woochi the Wayfarer

Nexon e LoreVault, uno studio controllato dal publisher sudcoreano, hanno annunciato Woochi the Wayfarer. Si tratta di un action adventure single player in arrivo prossimamente su PC, PS5 e Xbox Series X|S.

Ambientato durante l’era coreana Joseon, Woochi the Wayfarer si ispira a un racconto popolare coreano che narra le vicende di Jeon Woochi, uno studioso taoista in grado di usare la magia per combattere le ingiustizie e la corruzione. Gli sviluppatori promettono di offrire un’esperienza coinvolgente ed emozionante, caratterizzata da ambientazioni magiche, mostri e musica tradizionali coreani.

Viene inoltre fatto sapere che LoreVault sta collaborando con esperti in vari ambiti, come la letteratura coreana e la musica tradizionale, per rappresentare efficacemente la storia e la cultura uniche della Corea all’interno del gioco. Stanno inoltre conducendo una ricerca sul campo, visitando personalmente siti culturali in tutta la Corea per ricreare fedelmente le atmosfere risalenti all’era Joseon.

Al momento non sono stati forniti ulteriori dettagli, né una finestra di lancio generica.