Endless Legend 2: disponibile la demo su Steam

Amplitude Studios ha pubblicato la demo di Endless Legend 2 su Steam, permettendo a tutti gli interessati di provare il videogioco strategico di stampo 4X prima del lancio ufficiale.

Il dimostrativo permette di affrontare partite della durata di circa 90 turni scegliendo una delle due fazioni presenti nella demo: gli Sheredyn e gli Aspects. Tra gli avversari sono inoltre presenti anche i Necrophage, purtroppo controllabili solo dall’IA. Da notare, infine, che la demo di Endless Legend 2 sarà attiva solo fino al 18 agosto.

Per quanto riguarda l’uscita del gioco vero e proprio, invece, vi ricordiamo che questo verrà pubblicato il 22 settembre in Accesso Anticipato.