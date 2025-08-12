FBC: Firebreak, Remedy insoddisfatta del lancio del gioco

Remedy Entertainment ha dichiarato che il lancio di FBC: Firebreak non è stato soddisfacente da un punto di vista commerciale.

“Dal punto di vista commerciale, non siamo rimasti soddisfatti delle vendite di FBC: Firebreak nella fase di lancio,” si legge in un comunicato ufficiale diffuso dalla società finlandese. “Finora, la performance commerciale di FBC: Firebreak è stata in gran parte trainata dagli accordi legati ai servizi di abbonamento per Xbox e PlayStation. Una parte considerevole dei ricavi derivanti da questi accordi sarà comunque riconosciuta per tutta la durata del contratto.”

Remedy dà la colpa di questo insuccesso al primo contatto avuto con il gioco da parte dell’utenza PC, ritenuta dalla società quella di riferimento per il videogioco in questione. Ai giocatori PC non sarebbe piaciuta la struttura delle missioni (un grave problema che abbiamo evidenziato in sede di recensione), portando a un alto tasso di abbandono del gioco e a un conseguente afflusso ingente di recensioni negative.

Tuttavia, Remedy non si dà per vinta e ritiene sia possibile continuare a migliorare FBC: Firebreak nel corso dei prossimi mesi. La società intende rilanciare il gioco già con il prossimo aggiornamento previsto a settembre, accompagnando la pubblicazione dell’update con attività di marketing mirate a coinvolgere il pubblico e attrarre nuova utenza.