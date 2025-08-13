Annunciato Football Manager 26

SEGA e Sports Interactive hanno presentato Football Manager 26, la prossima iterazione della storica saga gestionale calcistica.
L’annuncio ha portato con sé la notizia del ritorno della Premier League, con l’acquisizione della licenza ufficiale del massimo campionato inglese, nonché quella del passaggio al motore grafico Unity. Dopo la cancellazione dell’edizione 25, Football Manager 26 promette di essere la versione “più immersiva e graficamente appagante di sempre“.
Per ora le informazioni finiscono qui, ma è in programma una campagna di promozione che fornirà gradualmente maggiori dettagli.