inZOI arriverà su PS5 il prossimo anno

Krafton ha annunciato che inZOI verrà pubblicato su PS5 nel corso del prossimo anno.

Viene precisato che la versione PS5 sarà ottimizzata per console, offrendo ai giocatori la stessa esperienza e gli stessi contenuti presenti su PC. I controlli saranno riprogettati per garantire un’esperienza di gioco fluida e intuitiva. L’uscita è prevista nella prima metà del 2026.

Ricordiamo che inZOI è attualmente disponibile solo su PC tramite l’Accesso Anticipato di Steam (qui la nostra anteprima). Tuttavia, dal 20 agosto verrà pubblicata anche la versione per Mac, sia su Steam che su Mac App Store. In questo caso è richiesto un dispositivo con chip M2 e 16GB di memoria unificata.