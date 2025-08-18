Blackbird Interactive acquisisce i diritti di Hardspace: Shipbreaker

Blackbird Interactive ha annunciato di aver rilevato i diritti di Hardspace: Shipbreaker da Focus Entertainment, il publisher che ha contribuito allo sviluppo e alla pubblicazione del sandbox ambientato nello spazio uscito nel 2020 in Accesso Anticipato e nel 2022 nella sua forma finale.

“Questo è un momento emozionante per noi come studio e per la community di Hardspace,” si legge nel comunicato. “Fin dall’Accesso Anticipato del 2020, avete contribuito a far crescere Hardspace: Shipbreaker da un simulatore di rottami a un gioco pluripremiato che ha conquistato milioni di giocatori in tutto il mondo.”

Lo studio di sviluppo fa inoltre sapere di essere già al lavoro su diversi progetti legati al franchise di Hardspace, sebbene il team non sia ancora pronto a svelare i dettagli di questi videogiochi in sviluppo. Tuttavia, Blackbird Interactive ha in serbo un piccolo update per Hardspace: Shipbreaker per celebrare questo momento, sebbene si tratterà di un aggiornamento funzionale con modifiche alla schermata iniziale, ai loghi e all’informativa sulla privacy relativa alla raccolta e all’uso dei dati personali degli utenti.