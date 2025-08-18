FORUM

Saber Interactive annuncia Docked, un nuovo simulatore portuale

Daniele Dolce

Dopo averci messo nei panni di operai addetti alla costruzione di strade con il recente RoadCraft, ora Saber Interactive punta a simulare il lavoro di operaio portuale con Docked.

In Docked verremo catapultati nella cittadina di Port Wake. Vestendo i panni di capo-operatore, dovremo gestire le operazioni quotidiane ed espandere il porto di proprietà dalla nostra famiglia virtuale all’indomani di un catastrofico uragano. Dovremo quindi scaricare i container, caricare i manteriali sui camion, occuparsi della riparazione e della manutenzione delle attrezzature, il tutto per far sì che le operazioni filino lisce come l’olio.

Per salvare l’attività di famiglia ci troveremo a firmare contratti per creare e promuovere nuove catene logistiche, assicurando la redditività del porto. Ogni incarico farà guadagnare i soldi necessari a investire in nuove operazioni e acquistare macchinari più potenti. Dovremo anche comprare nuovi lotti dove parcheggiare i veicoli, ampliare lo stoccaggio del carburante, potenziare la fornitura energetica, così da ricostruire Port Wake dopo l’evento catastrofico.

Docked arriverà prossimamente su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.

