Saber Interactive annuncia Docked, un nuovo simulatore portuale

Dopo averci messo nei panni di operai addetti alla costruzione di strade con il recente RoadCraft, ora Saber Interactive punta a simulare il lavoro di operaio portuale con Docked.

In Docked verremo catapultati nella cittadina di Port Wake. Vestendo i panni di capo-operatore, dovremo gestire le operazioni quotidiane ed espandere il porto di proprietà dalla nostra famiglia virtuale all’indomani di un catastrofico uragano. Dovremo quindi scaricare i container, caricare i manteriali sui camion, occuparsi della riparazione e della manutenzione delle attrezzature, il tutto per far sì che le operazioni filino lisce come l’olio.

Per salvare l’attività di famiglia ci troveremo a firmare contratti per creare e promuovere nuove catene logistiche, assicurando la redditività del porto. Ogni incarico farà guadagnare i soldi necessari a investire in nuove operazioni e acquistare macchinari più potenti. Dovremo anche comprare nuovi lotti dove parcheggiare i veicoli, ampliare lo stoccaggio del carburante, potenziare la fornitura energetica, così da ricostruire Port Wake dopo l’evento catastrofico.

Docked arriverà prossimamente su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S.