Path of Exile 2: presto novità su The Third Edict

Grinding Gear Games ha fissato l’appuntamento per un nuovo GGG Live dove verranno svelati i dettagli su The Third Edict, il prossimo aggiornamento di Path of Exile 2. Per l’occasione è stato diffuso un breve teaser trailer.
L’appuntamento è fissato alle 22:00 (ora italiana) di giovedì 20 agosto. Per assistere alla diretta basterà dirigersi sul canale Twitch ufficiale di Path of Exile.
Ricordiamo che Path of Exile 2 è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su PC via Steam, nonché su PS5 e Xbox Series X|S.
