FORUM
Path of Exile 2 Hands On

Path of Exile 2

PC

Path of Exile 2: presto novità su The Third Edict

Daniele Dolce

Grinding Gear Games ha fissato l’appuntamento per un nuovo GGG Live dove verranno svelati i dettagli su The Third Edict, il prossimo aggiornamento di Path of Exile 2. Per l’occasione è stato diffuso un breve teaser trailer.

L’appuntamento è fissato alle 22:00 (ora italiana) di giovedì 20 agosto. Per assistere alla diretta basterà dirigersi sul canale Twitch ufficiale di Path of Exile.

Ricordiamo che Path of Exile 2 è attualmente disponibile in Accesso Anticipato su PC via Steam, nonché su PS5 e Xbox Series X|S.

Articolo precedente

Saber Interactive annuncia Docked, un nuovo simulatore portuale

Articolo successivo

Cinder City è il titolo ufficiale di Project LLL di NCSoft

Condividi con gli amici










Inviare

Password dimenticata