Cinder City è il titolo ufficiale di Project LLL di NCSoft

NCSoft ha comunicato il titolo ufficiale di Project LLL: lo sparatutto MMO annunciato nel 2022 si chiama Cinder City e vedrà la luce nel corso del 2026.

Sviluppato dalla sussidiaria BigFire Games, Cinder City presenterà un open world senza soluzione di continuità ambientato in una versione futuristica e devastata di Seul. La città virtuale sarà modellata seguendo alcuni dei distretti reali della capitale sudcoreana, come Samseong-dong e Nonhyeon-dong. Realizzato con l’Unreal Engine 5, questo sparatutto promette di offrire combattimenti realistici a sfondo tattico.

Cinder City verrà pubblicato sia su PC che su console.