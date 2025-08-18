PUBG: Battlegrounds per PS4 e Xbox One sul viale del tramonto

Krafton ha comunicato l’imminente cessazione del servizio di PUBG: Battlegrounds su PS4 e Xbox One, con relativa chiusura dei server di gioco.

A partire dal 13 novembre, le uniche versioni console supportate saranno quelle per PS5 e Xbox Series X|S. Il publisher giustifica questa decisione con la volontà di offrire un’esperienza di gioco più fluida e aggiornamenti mirati.

“Ci rammarica dare questa notizia ai nostri utenti console che hanno giocato a PUBG su PlayStation 4 e Xbox One per così tanti anni,” si legge nel comunicato. “Ricordiamo ancora vividamente le battaglie epiche, i momenti emozionanti e il cameratismo che ci ha uniti. Siamo profondamente grati per ogni momento che avete trascorso con noi negli ultimi otto anni. Questa non è stata una decisione presa alla leggera. È il frutto di una lunga e attenta riflessione, nell’ottica della continua crescita e del futuro a lungo termine di PUBG Console.”

Ribadiamo che i server di PUBG: Battlegrounds per PS4 e Xbox One verranno chiusi il 13 novembre. Tutti i progressi verranno trasferiti automaticamente su PS5 e Xbox Series X|S, in caso i giocatori decidano di spostarsi sulle console dell’attuale generazione.