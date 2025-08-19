Annunciato Shenmue III Enhanced per PC e console

ININ Games e Ys Net hanno annunciato Shenmue III Enhanced, una versione rimodernata del videogioco firmato da Yu Suzuki uscito originariamente su PC e PS4 nel novembre del 2019.

Questa nuova edizione potrà contare su un comparto grafico rimesso a nuovo, con texture in 4K, una maggiore densità di PNG nel villaggio di Niaowu, l’introduzione delle tecnologie di upscaling DLSS e FSR sulle piattaforme supportate, modifiche al gameplay opzionali attivabili nelle impostazioni, nonché una nuova visuale ispirata a quella presente nei primi due Shenmue.

Shenmue III Enhanced verrà pubblicato prossimamente su PC, PS5, Xbox Series X|S e piattaforme Nintendo non specificate. I possessori del gioco originale su PC e PS4 avranno modo di aggiornare la loro versione alla nuova Enhanced Edition.