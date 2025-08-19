BlackMill Games annuncia l'FPS bellico Gallipoli

BlackMill Games, lo studio che ha dato i natali a Verdun, Tannenberg e Isonzo, ha annunciato un nuovo capitolo della serie di sparatutto bellici ambientati nella Prima Guerra Mondiale: si tratta di Gallipoli, un FPS ambientato sul fronte mediorientale della Grande Guerra.

Questa la descrizione ufficiale fornita dagli sviluppatori: “Di fronte allo stallo delle trincee sul fronte occidentale, la Triplice alleanza cercò nuove strade per la conquista della vittoria. Quella che doveva essere una rapida operazione per sottrarre alla guerra un alleato tedesco, si trasformò in una disastrosa campagna di quattro anni: l’Impero ottomano non intendeva arrendersi tanto facilmente.”

BlackMill Games promette battaglie storicamente accurate nei panni di soldati dell’Impero Britannico o di quello Ottomano, in scontri realistici che riproducono le armi e le attrezzature dell’epoca. Sarà possibile scegliere tra diverse classi di personaggi, ognuna con un ruolo specifico sul campo di battaglia, coordinandosi con i compagni di squadra per raggiungere la vittoria.

Gallipoli verrà pubblicato nel 2026 su PC (Steam), PS5 e Xbox Series X|S. Gli sviluppatori fanno sapere che sarà disponibile il supporto al cross-play sin dal lancio.