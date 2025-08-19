StarRupture in uscita in Accesso Anticipato a gennaio

Creepy Jar, lo studio di Green Hell, ha annunciato la data di uscita in Accesso Anticipato di StarRupture. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer con alcune sequenze di gameplay.

StarRupture è un survival di stampo sandbox ambientato su un misterioso pianeta in continuo mutamento a causa di cataclismi ricorrenti. Per sopravvivere sarà necessario stabilire un complesso sistema industriale per l’estrazione di risorse, produrre beni ed espandere la base, stando attenti alle orde di creature aliene estremamente aggressive che si abbatteranno sul quartier generale.

Giocabile in solitaria o assieme ad altri tre amici, StarRupture sarà disponibile su Steam in Accesso Anticipato dal 6 gennaio 2026. Gli sviluppatori puntano a pubblicare la versione completa dopo circa un anno dall’uscita in Early Access.