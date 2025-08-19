Annunciato Warhammer 40,000: Dawn of War IV, in uscita nel 2026

Il publisher Deep Silver e gli sviluppatori di King Art Games hanno annunciato Warhammer 40,000: Dawn of War IV, un nuovo capitolo della serie di RTS ambientata nel Tetro Millennio.

Saranno presenti quattro fazioni giocabili: gli Space Marines, gli Orki, i Necron e l’Adeptus Mechanicus. Ognuna di essi avrà a disposizione comandanti, unità, edifici e meccaniche di gioco specifiche per ricreare i combattimenti di Warhammer 40,000 in battaglie strategiche in tempo reale.

Il gioco presenterà una campagna con oltre 70 missioni la cui storia è stata scritta in collaborazione con John French, uno degli acclamati autori dei romanzi della Black Library. Inoltre farà il suo ritorno la modalità Ultima Resistenza, già vista in azione nel secondo capitolo della serie, oltre alle schermaglie multiplayer 1v1, 2v2 e 3v3.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV sarà disponibile su PC via Steam nel corso del 2026.