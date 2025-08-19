Call of Duty: Black Ops 7 in uscita a novembre su PC e console

Activision ha approfittato della cornice della Gamescom per annunciare la data di uscita di Call of Duty: Black Ops 7 e presentarne il gameplay.

Questa la sinossi ufficiale: “L’anno è il 2035 e il mondo si trova sull’orlo del caos, devastato da conflitti violenti e da una guerra psicologica dopo gli eventi di Black Ops 2 e Black Ops 6. Raul Menendez è tornato con un agghiacciante messaggio televisivo. Mentre la sua minaccia risuona in tutto il pianeta, The Guild, un colosso tecnologico globale, promette di intervenire per proteggere l’umanità. In cerca di risposte, David Mason guida una squadra d’élite del JSOC in una missione segreta nella vasta città mediterranea di Avalon. Qui scopriranno un complotto sofisticato che non solo rischia di gettare il mondo nel caos, ma li trascinerà anche nei fantasmi del loro passato.”

Oltre alla campagna affrontabile sia in solitaria che in cooperativa, sarà presente un comparto multiplayer con al lancio sedici mappe 6v6 e due mappe 20v20. Torna anche la modalità Zombi a round: “Intrappolata nel cuore dell’ Etere Oscuro, la squadra viene scaraventata in un immenso inferno mutevole, dove la nebbia non si dirada mai, le ombre respirano e i morti non riposano.”

Call of Duty: Black Ops 7 sarà disponibile dal 14 novembre su PC, PS4, PS5, Xbox One e Series X|S. Sarà inoltre incluso senza costi aggiuntivi nel catalogo del servizio Game Pass.