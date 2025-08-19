Svelato LEGO Batman: L'eredità del Cavaliere Oscuro

Warner Bros. Games e TT Games hanno presentato LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro, un nuovo videogioco dedicato al celebre personaggio dei fumetti DC.

Il gioco ci metterà nei panni di Bruce Wayne mentre diventare l’eroe di Gotham City, ispirandosi a quasi novant’anni di film, serie TV, fumetti e giochi di Batman. L’avventura partirà infatti dalle origini di Batman, con un giovane Bruce Wayne che si addestra con la Lega delle Ombre e attraversa poi tutta la sua storia. I giocatori costruiranno una famiglia di alleati con personaggi noti, come Jim Gordon, Robin, Nightwing, Batgirl, Catwoman e Talia al Ghul, che li aiuteranno ad affrontare minacce sempre più grandi da tutta una galleria di supercriminali DC come Joker, Il Pinguino, Poison Ivy, Ra’s al Ghul, Bane e altri ancora.

“Siamo entusiasti di annunciare LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro, un fantastico nuovo titolo pensato per divertire e far appassionare giocatori di ogni tipo”, ha dichiarato JB Perrette, President and CEO, Streaming & Games di Warner Bros. Discovery. “Il team di TT Games è incredibile e sta lavorando duramente per realizzare una rilettura originale dell’amatissimo universo di Batman, offrendo funzionalità nuove e migliorate rispetto ai precedenti giochi LEGO, che siamo sicuri faranno divertire tanto gli appassionati di lungo corso quanto i giocatori alle prime armi”.

“Tutti noi a TT Games siamo incredibilmente orgogliosi di annunciare LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro, un nuovissimo videogioco che è anche una vera e propria celebrazione di Batman”, ha detto Jonathan Smith Strategic Director & Head of Game Development Team di TT Games. “Portiamo i giocatori nell’epico viaggio di Bruce Wayne per diventare il leggendario eroe di Gotham City, mettendo insieme momenti iconici della storia di Batman con il nostro speciale tocco in stile LEGO. Le nuove funzionalità di combattimento contro il crimine sono divertentissime e portano la meccanica di gioco LEGO ad un altro livello”.

LEGO Batman: L’eredità del Cavaliere Oscuro uscirà nel corso del 2026 su PC, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch 2.