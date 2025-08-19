CI Games presenta Lords of the Fallen II

CI Games ha annunciato Lords of the Fallen II, il sequel dell’action RPG soulslike uscito nel 2023 sviluppato anche questa volta da Hexworks.
Non si conoscono i dettagli del progetto, per ora, se non la descrizione ufficiale fornita dal publisher: “Combatti contro l’oscurità in un’avventura epica in un regno in frantumi. Un mondo. Due reami. Nessuna pietà.”
Sappiamo però che Lords of the Fallen II uscirà nel 2026 su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Come peraltro già comunicato in passato, la versione PC sarà distribuita in esclusiva tramite il solo Epic Games Store.
