Game Science annuncia Black Myth: Zhong Kui

Game Science ha annunciato Black Myth: Zhong Kui, un nuovo videogioco della serie di action RPG basati sulla mitologia e il folklore cinesi. Di seguito il trailer di presentazione diffuso dalla cornice della Gamescom.

Stando a quanto riportato sul sito ufficiale del progetto, al momento i lavori sono ancora in uno stadio embrionale: “Poiché il progetto è poco più di una cartella vuota in questa fase, non c’è praticamente alcun filmato di gioco che potremmo condividere. Per mantenere tutti concentrati sullo sviluppo, abbiamo deciso di realizzare un corto in computer grafica per far sapere a tutti che abbiamo cominciato un nuovo progetto.”

Proprio per questo motivo, lo studio di sviluppo cinese non ha fissato né le piattaforme di riferimento, citando genericamente PC e console, né un’ipotetica finestra di lancio. Ulteriori dettagli su Black Myth: Zhong Kui verranno svelati prossimamente.