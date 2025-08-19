Vampire: The Masquerade Bloodlines 2, svelata la data di uscita

Paradox Interactive e The Chinese Room hanno annunciato la data di uscita di Vampire: The Masquerade Bloodlines 2. Per l’occasione è stato pubblicato un nuovo trailer che segna l’apertura dei pre-order.

Il videogioco ambientato nel Mondo di Tenebra ci porterà a Seattle: una città ricolma di fazioni e di figure tanto attraenti quanto pericolose, per non parlare dei mortali in gioco in uno scontro di potere che neppure conoscono.

Vampire: The Masquerade Bloodlines 2 sarà disponibile dal 21 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S. Tuttavia è già nata una polemica a causa del blocco di due clan (Lasombra e Toreador) dietro la Premium Edition in vendita a € 89,99. L’appartenenza a un clan vampirico segna le origini di un personaggio, pertanto dovrebbe influire anche sulle abilità del protagonista. Inutile dire che i forum di Steam si stanno già riempiendo di utenti che protestano contro questa decisione di Paradox e The Chinese Room.