ZA/UM annuncia il videogioco di ruolo ZERO PARADES

Sebbene molti degli autori originali di Disco Elysium abbiano ormai lasciato da tempo ZA/UM per perseguire altri progetti, lo studio è ancora in attività e ora ha presentato il suo prossimo videogioco: si tratta di ZERO PARADES, un nuovo videogioco di ruolo a tema spionistico.

In ZERO PARADES vestiremo i panni della spia Hershel Wilk, alias CASCADE. Cinque anni prima delle vicende narrate nel gioco, Hershel ha guidato la sua verso l’abisso e da allora è tormentata dai suoi fallimenti. Dopo essere stata richiamata in servizio per un incarico misterioso, CASCADE ha di nuovo l’opportunità di dimostrare il suo valore.

Il gioco si fonderà sul concetto di fallimento: come spia, i dadi sono nelle mani del destino. Se non girano come dovrebbero, sarà necessario improvvisare e sperare di riuscire a vivere con le conseguenze delle nostre azioni. Si tratta di “fallire andando avanti“, come descritto dagli sviluppatori, dove ogni passo falso spiana nuove strade.

ZERO PARADES sarà disponibile prossimamente su PC via Steam.