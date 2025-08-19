John Carpenter's Toxic Commando mette in mostra il suo gameplay

Focus Entertainment e Saber Interactive hanno presentato un nuovo trailer di gameplay di John Carpenter’s Toxic Commando, lo sparatutto cooperativo in uscita l’anno prossimo su PC e console.

Ispirato ai buddy movie degli anni Ottanta e alla cinematografia di John Carpenter, Toxic Commando trasporterà i giocatori in un futuro prossimo in cui un tentativo di imbrigliare il potere del nucleo terrestre si trasforma in tragedia con il risveglio dello Sludge God. Questo abominio arcano inizia a contaminare la zona, trasformando il suolo in scorie e i viventi in mostri non-morti. Ora solo i Toxic Commando possono salvare il mondo rispedendo lo Sludge God negli inferi da cui proviene.

Dovremo collaborare con gli altri giocatori per affrontare orde di mostri, scegliendo la classe più adatta al proprio stile di gioco, sfruttando un’enorme quantità di armi da fuoco, lanciando granate e utilizzando abilità speciali per avere la meglio sui non-morti.

John Carpenter’s Toxic Commando sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S all’inizio del 2026, con il pieno supporto al multiplayer cross-platform.