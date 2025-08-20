Kingdom Come: Deliverance II, svelato il DLC Legacy of the Forge

Warhorse Studios e Deep Silver hanno presentato Legacy of the Forge, il prossimo DLC di Kingdom Come: Deliverance II in arrivo a breve su PC e console.

Tornato a Kuttenberg, Henry mette alla prova le sue abilità di fabbro per acquistare e riparare una fucina, dove suo padre, Martin, trascorse la sua giovinezza come apprendista. Avventurandosi sul viale dei ricordi, Henry scopre l’eredità di suo padre come fabbro, rivelando una parte della sua vita rimasta finora nascosta. Ottenendo nuovo prestigio come fabbro, Henry diventa un maestro della forgia, aiutando gli abitanti di Kuttenberg nella creazione di spade, armature e richieste più bizzarre.

Legacy of the Forge sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 9 settembre.