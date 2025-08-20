High On Life 2 in uscita a febbraio su PC e console

Squanch Games ha annunciato la data di uscita di High On Life 2, lo sparatutto in soggettiva sopra le righe in cui un team di alieni disadattati dovrà farsi strada attraverso mondi fantascientifici a colpi di pistola, coltellate e sfrecciate sullo skate.

In High On Life 2 dovremo fare i conti con una cospirazione intergalattica che minaccia il destino dell’umanità, per questo avremo a disposizione un arsenale di carismatiche armi da fuoco aliene e uno skateboard con cui sfrecciare in libertà tra gli agenti della polizia aliena e tentare di distruggere il malvagio conglomerato farmaceutico determinato a mettere un prezzo sulla vita umana.

Il gioco sarà disponibile su PC, PS5 e Xbox Series X|S dal 13 febbraio 2026. Sarà inoltre disponibile al lancio sul servizio in abbonamento Game Pass.